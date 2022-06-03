محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، اليوم (الخميس)؛ من القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط في محافظة الدرب.
وأوضحت أن المتهور عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر؛ مبينةً أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.