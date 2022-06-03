ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، اليوم (الخميس)؛ من القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط في محافظة الدرب.

وأوضحت أن المتهور عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر؛ مبينةً أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاماً.