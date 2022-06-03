محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة جمهورية إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني وعدد من منسوبي السفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الرياض يحضر حفل سفارة إيطاليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.