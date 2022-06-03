«مكافحة التبغ»: دراسة مشروع لمنع بيع السجائر في المحال والسوبر ماركت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، عن مشروع يمنع بيع السجائر في محال التموينات و”السوبر ماركت”.

وقال “القحطاني”، خلال لقائه بقناة “الإخبارية”:”نعمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة على استراتيجية المواءمة مع منظمة الصحة العالمية وهي 6 استراتيجيات لمكافحة التبغ، ومن أهمها العمل على تعزيز النظام والعمل على سياسات رفع سن السماح ببيع منتجات التبغ ومرتادي محلات المقاهي والعمر المسموح فيه 18 سنة ونعمل على رفعه إلى 21 عاماً قريباً”.

وأشار :”تقنين بعض المحلات بحيث يكون منتجات التبغ ليست بسهولة التجارة الموجودة اليوم في جميع التموينات ومحلات السوبر ماركت بأنها تكون مقننة في محلات خاصة بمنتجات التبغ فقط، بحيث لا تكون سهلة الوصول وتكون لمرتادين معروفين ويكون لدينا قاعدة بيانات”.