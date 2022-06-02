اخبار الخليج – «الصحة» تسجّل 594 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 465 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4154 في يوم الاثنين 2 يونيو 2022، وأظهرت تسجيل 594 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 465 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 581149.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4228 حالة، منها 27 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و5 حالات في العناية المركزة.