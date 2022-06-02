محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حدد ‏المتحدث الرسمي للزكاة والضريبة، حمود الحربي، شروط الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات. وأوضح الحرب، في تصريحات لقناة “روتانا خليجية”، أن سداد أصل الضريبة شرط أساسي للاستفادة من “مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات”. وأشار إلى أن آلية التقدم للمبادرة، هو الالتزام بسداد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية. وأكد الحربي أنه عند التسجيل في المبادرة، الهيئة سوف تلغي الضريبة بشكل مباشر. أخبار قد تهمك

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