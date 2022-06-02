ألقت بحجر على رأسها.. امرأة يمنية تقتل والدتها وتمثل بجثتها لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أقدمت امرأة يمنية على قتل والدتها في محافظة إب، وسط صدمة مجتمعية واسعة.

وقالت مصادر متطابقة، إن امرأة من أهالي منطقة “الجوالح” التابعة لمديرية “مذيخرة” بمحافظة إب، وسط اليمن، ألقت حجرا على رأس والدتها، ومثلت بجثتها عقب وفاتها.

وأوضحت المصادر أن المتهمة مصابة بمرض نفسي، مشيرة في الوقت ذاته إلى مطالب بالتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها، وفق ما نقلته صحيفة “الشارع” اليمنية.

وتأتي هذه الجريمة البشعة، بعد أيام قليلة من إقدام شاب على قتل أبيه عبدالوهاب محمد يحيى، في إحدى قرى المديرية ذاتها.