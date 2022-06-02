قائد قوات الجوازات يقف على استعدادات موسم الحج بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تفقد قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح المربع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجوازات ميناء جدة الإسلامي، للوقوف على استعدادات موسم حج 1443هـ . وشملت الجولة الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة. يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لراحة وخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم. أخبار قد تهمك

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