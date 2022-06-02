اخبار الخليج – المستشفيات الحكومية: تقديم الرعاية اللازمة لمصابة إثر سقوط جزء من سقف إحدى شقق الإسكان المؤقتة بمدينة عيسى

محمد بن مسعود - الدمام - تؤكّد المستشفيات الحكومية بأنه تمّ نقل مصابة لدائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي عن طريق الإسعاف الوطني لتلقي العلاج، إثر إصابتها في حادثة سقوط جزء من سقف إحدى شقق الإسكان المؤقتة بمجمع 815 في مدينة عيسى.

وتوضّح المستشفيات الحكومية، بأنه فور وصول المصابة إلى مجمع السلمانية الطبي تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، حيث تبيّن بأن إصاباتها تقدّر بالبسيطة، كما أنّ حالتها مستقرة، منوهة بأنّ الفريق الطبي يعمل على تقديم الرعاية اللازمة لها.