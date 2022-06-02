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ضبط مسلخ عشوائي للدواجن بأبها

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ضمن الجهود المستمرة في مكافحة الظواهر السلبية، داخل مدن ومحافظات المنطقة، تمكنت الفرق الرقابية في أمانة عسير، من رصد وإغلاق أحد الأحواش المخالفة، حيث جرى ضبط موقع عشوائي بمدينة أبها، استخدمه مخالفون كمسلخ دواجن عشوائي.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي، بأن مراقبي البلدية وخلال جولاتهم المكثفة، تمكنوا من رصد وإغلاق موقع جرى استخدامه كمسلخ عشوائي لذبح الدواجن، بطريقة تفتقر لأدنى المعايير والاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة منتجات المسلخ قبل بيعها وتسويقها، وجاءت تلك الجهود بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة وبمساندة أمنية.

وأضاف العاوي بعدم التهاون مع جميع المخالفات، وخاصة التي تمس سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

داعياً الجميع إلى المسارعة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى، من خلال مركز خدمة البلاغات الموحد 940، لمعالجة المخالفات البلدية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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