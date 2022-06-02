المملكة ترحب بتمديد فترة الهدنة إلى شهرين

عبّرت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية ، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، بتمديد فترة الهدنة إلى شهرين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، وأن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل الآف المدنيين، على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني. وتؤكد المملكة حرصها على دعم كافة الجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره، وعلى ضوء ذلك تثمن المملكة جهود المبعوث الخاص، التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍ سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.



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