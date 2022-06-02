شكرا لقرائتكم خبر 500 ألف طالب يشاركون في اختبارات «نافس» الوطنية.. الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الأحد المقبل الاختبارات الوطنية «نافس» التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة على عينة شاملة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة.

وتأتي هذه الاختبارات التي تطبق بهذه الشمولية للمرة الأولى في المملكة، انطلاقا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم؛ لقياس ورفع جودة التعليم في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وستنفذ الاختبارات بحسب المتبع عالميا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 - 8 يونيو الحالي، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 - 14 يونيو، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.

أهداف الاختبارات:

