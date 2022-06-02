500 ألف طالب يشاركون في اختبارات «نافس» الوطنية.. الأحد

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وتأتي هذه الاختبارات التي تطبق بهذه الشمولية للمرة الأولى في المملكة، انطلاقا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم؛ لقياس ورفع جودة التعليم في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.وستنفذ الاختبارات بحسب المتبع عالميا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 - 8 يونيو الحالي، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 - 14 يونيو، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
أهداف الاختبارات:
- التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس.
- تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.
- تعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم.
- قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها
- إصدار تقارير من خلال نتائج هذه الاختبارات عن الأداء التعليمي.
- توظيف هذه التقارير في تقويم مدارس التعليم العام، والتعرّف على ترتيبها ومستواها في مؤشر ترتيب.
- معرفة تأثير استراتيجيات التعليم والتعلم وعمليات التقويم.
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