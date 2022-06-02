إنجاز 459 طلبا بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت محكمة الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم 459 طلبا خلال أسبوع، فيما بلغ عدد الجلسات القضائية الرقمية في نفس المنطقة 648، أما الطلبات المقيدة فبلغت 839 طلبا خلال نفس الفترة. من جهة أخرى أكد الديوان أنه يمكن طباعة إثبات حضور الجلسات القضائية بشكل رقمي دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، كما يمكن التحقق من صحة إثبات الحضور عبر خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات. وأورد الديوان عدة ملاحظات في هذا الشأن، منها أن يكون لدى المستفيد حساب مفعل في منصة معين الرقمية، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للخدمة عبر أيقونة دليل المستخدم، وفي حال مواجهة صعوبة أو خلل تقني يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر أيقونة «تواصل معنا». المحكمة الإدارية في أسبوع: 1085 جلسة رقمية بمنطقة الرياض 559 دعوى مقيدة في منطقة الرياض 434 دعوى منجزة في جدة 22 % نسبة الإنجاز بمحكمة وادي الدواسر

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