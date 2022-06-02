جدول زمني لبرامج التخصصات الدقيقة والصيدلة السريرية

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وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ في 12 يونيو الحالي، ولمدة 12 يوما، حتى نهاية 23يونيو، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 1و8 أغسطس المقبل، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الالكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 11 سبتمبر.وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعا في 6 نوفمبر المقبل، حيث سيكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل والسداد 15 ديسمبر.
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