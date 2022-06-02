جدول زمني لبرامج التخصصات الدقيقة والصيدلة السريرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج التخصصات الدقيقة وبرامج شهادة الاختصاص السعودية للصيدلة السريرية للعام الأكاديمي 2023 م.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ في 12 يونيو الحالي، ولمدة 12 يوما، حتى نهاية 23يونيو، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 1و8 أغسطس المقبل، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الالكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 11 سبتمبر.

وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعا في 6 نوفمبر المقبل، حيث سيكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل والسداد 15 ديسمبر.