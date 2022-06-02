شكرا لقرائتكم خبر كاوست ترفد إنجازات المرأة بـ«أنا هنا للريادة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» حملتها على مستوى المملكة بعنوان #أنا_هنا_للريادة، تقديرا لإنجازات المرأة وما حققته من نتائج طيبة في كاوست، طبقا لتعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في المملكة.واستعرضت الحملة نتائج استطلاع حديث أجري في الجامعة بين النساء السعوديات على مدى أسبوعين، بما في ذلك الطالبات والموظفات، حيث أظهرت النتائج أن السعوديات في «كاوست» يعتبرن أن الجامعة توفر فرصا متكافئة ومبادرات رائدة لتشجيع التنمية المهنية للمرأة وتمكينها.

ومن المتوقع أن تستمر الحملة على مدار العام لعرض قصص نجاح المرأة السعودية في «كاوست»، مع تسليط الضوء على مساهماتها في المجتمع والاقتصاد السعودي.

وأفاد رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، أن كاوست تتماشى تماما مع رؤية المملكة 2030، وتحديدا هدفها المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، معبرا عن فخره ببلوغ 40 من طلبة الجامعة من الإناث، مؤكدا استمرار الجامعة في خلق فرص عديدة لهن مع استعدادهن لبدء رحلاتهن المهنية.