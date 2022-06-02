شكرا لقرائتكم خبر 4200 باحث وأخصائي في 148 برنامجا تدريبيا للموارد البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تقديم برامج تدريبية لمنسوبي وكالة التمكين الاجتماعي منالباحثين والأخصائيين ضمن مشروع تطوير أخصائي التمكين، الذي تم من خلاله تدريب أكثر من 4200 باحث وأخصائي في 148 برنامجا تدريبيا حول المملكة، بنهاية 2021 .

وتقدم الوزارة لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) عددا من برامج التمكين في 3 مسارات، هي:







مسار التوظيف



مسار المشاريع الإنتاجية والأعمال الريادية



مسار التدريب والتأهيل الذي يوفر التمكين لرحلة متكاملة مخصصة لكل مستفيد مليئة بالبرامج والأدوات التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير وتعزيز المهارات، وتسهم في توفير فرص تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية والمهارية لزيادة فرص تمكينهم



معدل مشاركة المرأة الاقتصادية

المستهدف لعام 2021 هو31.4%

وتم تجاوزه والوصول إلى 34.1%

الرقم المستهدف في خفض البطالة

تخفيض معدل البطالة هو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول إلى معدل بطالة 7% بحلول 2030، وتسهم مبادرات برنامج التحول الوطني وبقية برامج الرؤية في تحقيق هذا الهدف

النظام المركزي للمعلومات الوظيفية

دليل التصنيف

تصنيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسؤوليتها وربطها بالمؤهلات والخبرات والجدارات وإجراءات الموظفين

ما المقصود بالتكامل مع الجهات الحكومية؟

يهدف النظام المركزي للمعلومات الوظيفية إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة تعنى بمسيرة الموظف من التعيين إلى نهاية الخدمة، ويحتوي على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الموارد البشرية الحكومية، ويدعم حوكمة إجراءات العمل في قطاع الخدمة المدنية، حيث إن المستفيدين من هذا النظام هم مختصو إدارات الموارد البشرية وموظفو القطاع العام.

اكتمال تقييم نضج إدارة الموارد البشرية يشمل:

تصميم الوضع الحالي لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بهدف التركيز على تشخيص وتحديد مستويات النضج لمختلف الجوانب الرئيسة لإدارة الموارد البشرية بالوزارة، كما يشمل تصميم الوضع المستهدف لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بهدف تحديد مستوى النضج المستهدف للموارد البشرية «الأكثر ملاءمة»، حسب إطار زمني محدد، بناء على الأوليات الاستراتيجية للوزارة، وتحديد مستويات النضج المستهدفة لمجالات الموارد البشرية في الوزارة وخارطة طريق التحول الناتجة عنها للمرور من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف

تطوير مهارات موظفي القطاع العام

مجالات تدريب (البرنامج التدريبي لتطوير وتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية):

تطوير المواهب، المزايا والتعويضات، قيادات الموارد البشري

أكثر المناطق المستفيدة من برنامج قرة:





منطقة الرياض



المنطقة الشرقية



منطقة مكة المكرمة



منطقة المدينة المنورة



العمل التطوعي





مكة المكرمة



الرياض



الشرقية



الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة للمتطوعين: