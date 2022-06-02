شكرا لقرائتكم خبر تشغيل 3 مسارات إضافية بالمرحلة الثالثة لحافلات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء المرحلة التجريبية الثالثة لمشروع حافلات مكة.

وأوضح المركز أن المرحلة التجريبية شملت تشغيل ثلاثة مسارات إضافية، مبينا محطات التوقف لكل مسار من المسارات الثلاثة، فالمسار الخامس سيتوقف في مناطق: الحرم، وأجياد، والروابي، وكدي، والهجرة، والدائري الثالث، والجامعة، والنسيم، والعوالي، والششة، فيما سيتوقف مسار 8 في: السليمانية، والجميزة، والمعابدة والروضة والعزيزية، والحرم، والزهراء، والضيافة، والزاهر، وأم الجود، والدائري الرابع، أما مسار 9، فسيتوقف في محطة الراشدية، والخضراء، والمعيصم والدائري الرابع، ومنى، والعزيزية، والجامعة، والمشاعر، والنسيم، والعوالي والششة. وسيتم عرض تفاصيل مواعيد رحلات كل مسار على حساب حافلات مكة عبر منصة «تويتر خلال الفترة القادمة».

ويسعى المركز الموحد للنقل من خلال هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة داخل مدينة مكة المكرمة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من الأثر السلبي على البيئة، والتقليل من الاختناقات المرورية مما ينعكس إيجابا على تقليل متوسط مدة رحلات التنقل في مدينة مكة المكرمة.

وجرى تجهيز الحافلات الجديدة لكي تتلاءم مع جميع فئات المستخدمين، وتزويدها بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الالكترونية التي تعرض الوجهة والتوقيت، ونظام (هيدروليك) لتسهيل صعود ذوي الإعاقة إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة إضافة إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على خطة استكمال مشروع حافلات مكة والذي يعد أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث شهد في مراحل تشغيلة سابقة نجاحا وإقبالا كبيرا من الزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.

المسارات الإضافية:

5، 8، 9، تغطي 4 مواقع حيوية، تشمل:

- منطقة الحرم المكي

- العوالي

- الدائري الرابع

- الراشدية

المرحلة الثالثة تضمنت تجهيز

