شكرا لقرائتكم خبر مهلة تصحيح أوضاع المنشآت البيئية تنتهي 1 يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي أن حملة «صحح لاستدامة بيئتك» المقترنة بمهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، ستنتهي في الأول من يوليو المقبل.

وأوضح الـمتحدث الرسمي للـمركز عبـدالله الـمطيـري أن المهلة التي انطلقت فعليا وواكبتها حملة إعلامية واسعة النطاق في مختلف مناطق المملكة جاءت بعد صــدور المـرسوم الـــملكي بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443هـ، حـيث بدأ تمديد المهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 18 نوفمبر 2021، وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م.

وأفاد بأن التمديد جسد فرصة ثمينة لكافة المنشآت لتسليم خططها التصحيحية والإجراءات التي سيطبقونها تجاه أنشطتهم بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.