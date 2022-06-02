نقل موظفي وعمال الرعاية الطبية إلى شركة الصحة القابضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة على نقل الموظفين والعاملين من ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها - التابعين لوزارة الصحة - إلى شركة الصحة القابضة، التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها، أو أي من شركاتها التابعة وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ووفقا للقرار تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تستمر في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة أو أي من شركاتها التابعة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.

وتلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفقا للتنظيمات التي تحددها وزارة الصحة.

وتضمن القرار الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، على أن يقوم المركز بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة وأي من شركاتها التابعة وفقا للضوابط والآليات المنصوص عليها، ويتم نقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية إلى مركز التأمين الصحي الوطني وفقا للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أكد أخيرا أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية.

وأضاف أن القرار سيعمل على رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.

حول تأسيس شركة الصحة القابضة:

