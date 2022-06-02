التحصين وفحص كورونا السلبي لدخول حجاج الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وفي مقدمتها التحصين بجرعات لقاح كورونا وفحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد 19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وأصدرت الهيئة تعميما جديدا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ. ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بالإجراءات المحددة. ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بالإجراءات المحددة. وأكدت أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك. الاشتراطات الصحية

أن يكون المسافر أقل من 65 عاما ميلاديا

أن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد 19) المعتمدة في وزارة الصحة

يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد 19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة

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