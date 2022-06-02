اخبار الخليج – وزير الخارجية يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية الإيطالية تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيطالية في فندق السوفتيل بالزلاق، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الإيطالية الصديقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وعبَّر سعادة وزير الخارجية في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن أطيب التهاني إلى الجمهورية الإيطالية، حكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفاء بيومها الوطني السادس والسبعين تزامنًا مع اليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا سعادته حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توطيد أواصر التعاون والشراكة والصداقة الوثيقة والعميقة بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات البحرينية الإيطالية اكتسبت نقلة تاريخية نوعية بالزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك المعظم إلى روما في عام 2008، وما شهدته من توقيع للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتواصل الروابط الودية بإجراء سبع عشرة زيارة رسمية، وبلوغها أزهى مستوياتها بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى روما في فبراير 2020 وافتتاحه مقر السفارة البحرينية، لتكمل دور السفارة الإيطالية المتواصل في المنامة منذ عام 2002.

وأعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عن تطلعه وثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والبناء على ما تحقق من روابط قوية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتعاون مثمر في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وغيرها من المجالات بما يعود بالخير والازدهار على كلا البلدين، متمنيًا للجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق دوام التقدم والرخاء.

من جانبها، تقدمت سعادة السيدة باولا أمادي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين بالشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية على الاهتمام بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والصداقة بين البلدين، وما تشهده من تطورات نوعية بافتتاح المملكة لسفارتها في روما، وتسيير رحلات جوية مباشرة إلى ميلان وروما، وغيرها من التطورات الإيجابية تزامنًا مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية، متمنية لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.