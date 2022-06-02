اخبار الخليج – عقد الاجتماع الثاني للجنة التنسيق المشترك بين وزارتي خارجية البحرين وإسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة التنسيق المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل اجتماعها الثاني، اليوم، بمقر وزارة الخارجية في المنامة، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للجانب البحريني، فيما ترأس سعادة السفير ألون أوشبيز مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية للجانب الإسرائيلي.

وشارك في الاجتماع، سعادة السيد خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وسعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، وسعادة السيد إيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى المملكة، والوفد المرافق.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بموجب إعلان تأييد السلام، واستراتيجية السلام الدافئ، وتفعيلاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، بما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة، والدفع قدمًا بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وأعرب سعادة السفير ألون أوشبيز عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على اهتمامها بتعزيز السلام والتعايش بين شعوب المنطقة من مختلف الثقافات والأديان والحضارات، متمنيًا للمملكة وشعبها دوام الأمن والتقدم والازدهار.