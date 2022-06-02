محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –

استشهدت طفلة وأصيبت أمها وشقيقها اليوم، إثر قصف المرتزقة لمنزلهم في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. استشهدت طفلة وأصيبت أمها وشقيقها اليوم، إثر قصف المرتزقة لمنزلهم في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وأوضح مصدر أمني أن طفلة استشهدت وأصيبت أمها وشقيقها إثر استهداف دبابة للمرتزقة منزلهم في منطقة أم الخشب بمديرية الزاهر.

كانت هذه تفاصيل خبر شهداء وجرحى مدنيون بقصف للمرتزقة في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.