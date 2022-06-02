المبعوث الأممي يعلن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم، التوصل لاتفاق تجديد الهدنة الإنسانية والعسكرية لشهرين إضافيين.
وأشار بيان صحافي لمكتب المبعوث الأممي، إلى أن الهدنة المجددة تدخل حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم الموافق 2 يونيو في الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن.
وتعهد غروندبرغ، بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً والتوجه نحو حل سياسي مستدام يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين.
ولفت إلى أنه جرى تمديد الهدنة وفق أحكام الاتفاقية الأصلية نفسها والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2022.
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