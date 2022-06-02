أمير الجوف يرعى سباق الهجن بميدان الأضارع 16 ذو القعدة الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يوم الأربعاء الـ16 من شهر ذي القعدة الجاري، سباق الهجن بميدان الأضارع في المنطقة، ويتكون السباق من 4 أشواط.

من جانبه قدم المشرف العام على ميادين الهجن بالجوف المستشار للثقافة والتراث بإمارة المنطقة نواف بن ذويبان الخالدي الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على رعاية فعاليات السباق الذي سيقام من أربعة أشواط، منوّهاً بدعم سموه لهذه الرياضة العريقة.

وأشار إلى أن منطقة الجوف احتضنت أول سباق هجن في المملكة عام 1383هـ، وواصلت المنطقة احتضان السباقات، لافتاً الانتباه إلى التطوير الذي تشهده ميادين السباقات في المنطقة ومنها ميدان الهجن بسكاكا في جوانب الخدمات والمرافق ومسار سباقات الهجن والبنية التحتية وغيرها، مما يسهم في إنجاح سباقات الهجن التي تعدّ عنصراً من الموروث الثقافي وجزءا من النشاط الرياضي بالمنطقة.