شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مشاركة متميزة لصناع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين

• عرض 80 فيلماً في الدورة الحالية .. وينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان "أفلام السعودية"، مساء اليوم، والذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بحضور عدد من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين، وتستمر فعاليات المهرجان حتى التاسع من يونيو الجاري.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان عرض 80 فيلماً، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما، فيما تتنافس 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى 44 عرضاً موازياً، بينها 12 عرضاً مختارا من السينما الشعرية من مختلف أنحاء العالم.