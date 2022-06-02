شكرا لقرائتكم خبر 94 % من أفراد الأسرة يستخدمون الحكومة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن أبرز الخدمات الالكترونية المقدمة لكبار السن: خدمة الاستعلامات الالكترونية، وخدمات الحج والعمرة، والاستشارات الطبية والبحث عن الدواء والأحوال المدنية وخدمة التقاعد واستلام المعاش وخدمات المرور.نسبة استخدام الخدمات الالكترونية 94.4 %
الإجمالي العام
ذكور 95.6%
إناث92.7%
نسبة استخدام كبار السن للخدمات الالكترونية
88.6 % من 60 - 64 سنة
81.3 % من 65 - 69 سنة
58 % من 70 - 74 سنة
خدمات يقدمها أبشر
23مليون مستخدم للتطبيق
279خدمة الكترونية
أهمية بناء المهارات الرقمية
- تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية
- تحسن من جودة حياتهم
- تمكنهم من فهم الحياة بشكل أفضل
- تساعدهم على التعايش مع المتغيرات الجديدة
- تفتح لهم الأبواب لدخول مجالات عمل جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر 94 % من أفراد الأسرة يستخدمون الحكومة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.