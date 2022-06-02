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94 % من أفراد الأسرة يستخدمون الحكومة الالكترونية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة أن نسبة استخدام أفراد الأسرة للخدمات الحكومية الالكترونية تتجاوز 94%، وأن الذكور أكثر من الإناث في استخدام الخدمات الالكترونية ولكن بنسبة بسيطة، وأشارت إلى أننا نعيش في وطن يستشرف المستقبل ويعلي من قيمة الإنسان، وأنه من المهم بناء المهارات الرقمية لأفراد الأسرة لينعموا بما يقدم من خدمات، وأضافت أن إتاحة وصول كبار السن إلى الخدمات الالكترونية وتمكينهم منها يسهم في استفادتهم من البرامج الموجهة لهم، ويعزز اندماجهم في المجتمع.

ومن أبرز الخدمات الالكترونية المقدمة لكبار السن: خدمة الاستعلامات الالكترونية، وخدمات الحج والعمرة، والاستشارات الطبية والبحث عن الدواء والأحوال المدنية وخدمة التقاعد واستلام المعاش وخدمات المرور.

نسبة استخدام الخدمات الالكترونية 94.4 %

الإجمالي العام

ذكور 95.6%

إناث92.7%

نسبة استخدام كبار السن للخدمات الالكترونية

88.6 % من 60 - 64 سنة

81.3 % من 65 - 69 سنة

58 % من 70 - 74 سنة

خدمات يقدمها أبشر

23مليون مستخدم للتطبيق

279خدمة الكترونية

أهمية بناء المهارات الرقمية


  • تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية
  • تحسن من جودة حياتهم
  • تمكنهم من فهم الحياة بشكل أفضل
  • تساعدهم على التعايش مع المتغيرات الجديدة
  • تفتح لهم الأبواب لدخول مجالات عمل جديدة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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