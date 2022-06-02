94 % من أفراد الأسرة يستخدمون الحكومة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة أن نسبة استخدام أفراد الأسرة للخدمات الحكومية الالكترونية تتجاوز 94%، وأن الذكور أكثر من الإناث في استخدام الخدمات الالكترونية ولكن بنسبة بسيطة، وأشارت إلى أننا نعيش في وطن يستشرف المستقبل ويعلي من قيمة الإنسان، وأنه من المهم بناء المهارات الرقمية لأفراد الأسرة لينعموا بما يقدم من خدمات، وأضافت أن إتاحة وصول كبار السن إلى الخدمات الالكترونية وتمكينهم منها يسهم في استفادتهم من البرامج الموجهة لهم، ويعزز اندماجهم في المجتمع. ومن أبرز الخدمات الالكترونية المقدمة لكبار السن: خدمة الاستعلامات الالكترونية، وخدمات الحج والعمرة، والاستشارات الطبية والبحث عن الدواء والأحوال المدنية وخدمة التقاعد واستلام المعاش وخدمات المرور. نسبة استخدام الخدمات الالكترونية 94.4 % 94.4 % الإجمالي العام ذكور 95.6% إناث92.7% نسبة استخدام كبار السن للخدمات الالكترونية 88.6 % من 60 - 64 سنة 81.3 % من 65 - 69 سنة 58 % من 70 - 74 سنة خدمات يقدمها أبشر 23مليون مستخدم للتطبيق 279خدمة الكترونية أهمية بناء المهارات الرقمية





تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية



تحسن من جودة حياتهم



تمكنهم من فهم الحياة بشكل أفضل



تساعدهم على التعايش مع المتغيرات الجديدة



تفتح لهم الأبواب لدخول مجالات عمل جديدة



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