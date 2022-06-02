فريق مختص يغسل سطح الكعبة خلال 20 دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، أمس خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة وعبر فريق مختص يستخدم أحدث التقنيات للتنظيف، ومن خلال مراحل عدة.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن أعمال تنظيف سطح الكعبة تتم بشكل دوري ووفق جدول زمني محدد، وتؤديها كفاءات متخصصة ومدربة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، كما يستخدم خلال الغسيل آليات حديثة تقوم بالغسيل والشطف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، ويجفف ومن ثم يرش ماء الورد الطبيعي، مشيرا إلى أن ما استحدثته الوكالة من تقنيات أسهم في تسريع تنفيذ المهام وتقليل التكلفة.

وبين الجابري أن الوكالة استحدثت مكانس تطهير ذكية ضمن خططها التطويرية لعمليات غسيل سطح الكعبة المشرفة التي تعمل بشكل يدوي والكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، كما تتميز بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات ومدة عمل تقدر بـ 3 ساعات ومساحة تغطية تقدر بـ 180م2 في ثلاث ساعات، وقوة شفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة.

مراحل الغسيل:

