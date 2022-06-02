استطلاع الجمهور لإبداء المرئيات حول نظام الأوقاف

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وحرصت الهيئة من خلال مشروع نظام الأوقاف على تعظيم الأثر للوقف بتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته، مع التوجيه والتعزيز لمصارف الأوقاف حسب شروط الواقف، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف، كما سيدعم هذا المشروع في جذب المزيد من الواقفين عبر توسيع مجالات الوقف وتنويع مصارفه، وأيضا توفير قطاع مهني متقدم يساعد على تأهيل واكتساب المهارات للعاملين في القطاع.ويقدم المشروع العديد من الضمانات لحماية شروط الواقفين وضمان تنفيذها وعدم مخالفتها، وحماية أصوله عبر وضع إجراءات حوكمة عالية الفعالية، إضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من الأوقاف.
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