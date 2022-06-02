شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوافق على إقامة المسابقة الدولية الـ9 لحفظ القرآن للعسكريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين خلال الفترة من 12 إلى 19 ربيع الآخر المقبل، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وبدأت أمس أعمال لجان المسابقة التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

ونوه مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة المكلف المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن الحسيني، بما حققته المسابقة خلال مسيرتها من تشجيع العسكريين في مختلف دول العالم على حفظ القرآن وتجويده وتفسيره وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام بكتاب الله وحفظته.

وأوضح أنه جرى ترشيح محكمين للمسابقة من نخبة كبار قراء العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع وجهت الدعوة لعدد من الجهات العسكرية داخل المملكة وخارجها في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية وصديقة للمشاركة في المسابقة في دورتها الحالية.

وأكد الحسيني أن فعاليات المسابقة روعيت فيها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتم استحداث لجنة طبية ضمن اللجان التنفيذية للمسابقة، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتطبيق أفضل وسائل السلامة وذلك حفاظا على سلامة المشاركين بالمسابقة.

وبين أن المسابقة تميزت هذا العام باستحداث مسابقة أجمل صوت، وكذا زيادة مخصص مبالغ الجوائز عن دوراتها السابقة ليصل إلى 1.550.000 ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة التي تشمل:

