شكرا لقرائتكم خبر طلب شركات الشحن صورة الهوية.. مخالفة مع سبق الإصرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تطلب شركات الخدمات اللوجستية والشحن من العملاء الأفراد إرسال صورة من الهوية الوطنية بغرض التخليص الجمركي للإفراج عن الشحنة وإيصالها، وأن أي تأخير في تقديم صورة البطاقة أوالرفض تطبيقا للنظام الذي يمنع الجهات الحكومية وغيرها من تصوير الهوية الوطنية ويسمح فقط بالاطلاع عليها، يترتب عليه إعادة الشحنة إلى المصدر، يعد طلب صورة الهوية الوطنية مخالفة صريحة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن النظام لا يستثنيها، حيث يسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركيا، ويتم تقديم البيانات من قبل الناقل، لذا يمكن التواصل مع الناقل وتزويده بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة.

فيما أوضحت الأحوال المدنية أن طلب صورة من البطاقة مخالفة وفي حال صورت جهة ما الهوية الوطنية سواء تصوير ملونا أوأسود وأبيض، يمكن للأشخاص التبليغ عن طريق «كلنا أمن»، مؤكدة أن تصوير الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويرا يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، يعرض للجزاء كل من يقوم صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.

يشار إلى أن الشرطة لديها تعميم يمنع أي جهة كانت من تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها.