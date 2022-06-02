طلب شركات الشحن صورة الهوية.. مخالفة مع سبق الإصرار

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن النظام لا يستثنيها، حيث يسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركيا، ويتم تقديم البيانات من قبل الناقل، لذا يمكن التواصل مع الناقل وتزويده بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة.فيما أوضحت الأحوال المدنية أن طلب صورة من البطاقة مخالفة وفي حال صورت جهة ما الهوية الوطنية سواء تصوير ملونا أوأسود وأبيض، يمكن للأشخاص التبليغ عن طريق «كلنا أمن»، مؤكدة أن تصوير الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويرا يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، يعرض للجزاء كل من يقوم صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.
يشار إلى أن الشرطة لديها تعميم يمنع أي جهة كانت من تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها.
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