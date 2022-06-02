جائزة و4 شهادات للمملكة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

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ويعكس تتويج المملكة بالجائزة والشهادات مكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع والدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة.ويعد منتدى مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م، أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، يقوده الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وتشارك من خلاله المنظمات الحكومية والخاصة.
وبفضل مبادرات التطوير الرقمي التي انطلقت مع إطلاق القيادة الرشيدة رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، تمكنت المملكة من تحقيق إنجاز عالمي جديد، وفازت بجائزة القمة العالمية من بين 360 ابتكارا عالميا منافسا، كما حصدت 4 شهادات تميز، ليرتفع رصيد ما حققته المملكة إلى 42 جائزة وشهادة، منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات.
و يمثل تتويج السعودية في «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» ثمرة من ثمرات نجاح برنامج التحول الوطني الذي أطلقته القيادة الرشيدة في 2017م، ويتابعه سمو ولي العهد بإشراف مباشر؛ لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.
ويعكس الرصيد الكبير الذي حققته المملكة وهو 42 جائزة وشهادة، منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات؛ حجم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد وتوجيهاته السديدة؛ التي أوصلت قطاع الاتصالات إلى تحقيق هذه المكانة الرائدة على الصعيد الدولي، كما يؤكد مستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع.
المملكة.. تاريخ من التفوق
- دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لمنظومة البحث والتطوير والابتكار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، أسهم في تحقيق تطور الأداء في الأجهزة الحكومية ومكنه من الفوز بالجائزة والشهادات العالمية.
- بتوجيهات من القيادة ومتابعة مستمرة من ولي العهد؛ قادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشراكة مع الأجهزة الحكومية، لتقديم مشروعات نوعية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، حيث خاضت البرامج والأفكار المقدمة تنافسا عالميا، مرورا بمراحل تقييم وتصويت، ووصولا للتتويج النهائي محققة الهيئة بذلك نجاحا جديدا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- يعكس تحقيق السعودية لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2022» أهمية العمل المشترك الذي تقوده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تسريع مشروعات التحول الرقمي وتفعيل دور التقنية في مختلف القطاعات، بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، لتحسين التجربة الرقمية الحكومية، ودعم اتخاذ القرار من خلال إتاحة بيانات نوعية وشاملة.
- فوز المملكة بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك عن بوابة «نما» المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ من بين 360 ابتكارا عالميا منافسا على الجائزة، يعكس الاستجابة الفاعلة من قبل الأجهزة الحكومية للتحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ارتفع بذلك مجموع الجوائز التي تحصلت عليها المملكة منذ إطلاق الجائزة في عام 2012 إلى 12 جائزة.
- حصول المملكة على 4 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2022» نظير تميز مشروعاتها الابتكارية الحكومية، يرفع مجموع شهادات التميز التي حصلت عليها المملكة إلى 30 شهادة تميز منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات، ويعزز من تسريع التحول الرقمي في المملكة وتمكينه، وتحقيق كثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي.
- احتلت المملكة موقع الصدارة في مجتمع المعلوماتية العالمية بحصولها على جائزة القمة العالمية بعد تنافسية عالية مع مشروعات عالمية، ومنحها شهادات التميز لمشروع «منصة اختبار» المقدمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وبرنامج «تطوير القدرات الحكومية الرقمية» المقدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات، و»تحدي الأمن السيبراني» المقدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، و» مشروع مركز دعم تطوير الأعمال» المقدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الالكترونية.
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