جائزة و4 شهادات للمملكة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‫حققت المملكة إنجازا عالميا جديدا، حيث فازت بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 ‬⁩ WSIS، كما حصدت 4 شهادات تميز في القمة نفسها عقب تنافسية عالية مع مشروعات عالمية.

ويعكس تتويج المملكة بالجائزة والشهادات مكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع والدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة.

ويعد منتدى مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م، أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، يقوده الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وتشارك من خلاله المنظمات الحكومية والخاصة.

وبفضل مبادرات التطوير الرقمي التي انطلقت مع إطلاق القيادة الرشيدة رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، تمكنت المملكة من تحقيق إنجاز عالمي جديد، وفازت بجائزة القمة العالمية من بين 360 ابتكارا عالميا منافسا، كما حصدت 4 شهادات تميز، ليرتفع رصيد ما حققته المملكة إلى 42 جائزة وشهادة، منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات.

و يمثل تتويج السعودية في «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» ثمرة من ثمرات نجاح برنامج التحول الوطني الذي أطلقته القيادة الرشيدة في 2017م، ويتابعه سمو ولي العهد بإشراف مباشر؛ لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.

ويعكس الرصيد الكبير الذي حققته المملكة وهو 42 جائزة وشهادة، منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات؛ حجم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد وتوجيهاته السديدة؛ التي أوصلت قطاع الاتصالات إلى تحقيق هذه المكانة الرائدة على الصعيد الدولي، كما يؤكد مستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع.

المملكة.. تاريخ من التفوق

