اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت مؤخراً لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كريم مشاعر جلالته الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة و لمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار .