اخبار الخليج – فريق «التربية» و«هيئة الرياضة» المشترك يناقش الإجراءات التنفيذية لمشروع المدرسة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عقد الفريق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة اجتماعه الدوري بحضور سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وذلك لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للشباب والرياضة المتعلقة بتطوير الرياضة المدرسية في ضوء اعتماد المقترح المرفوع من قبل الفريق المشترك إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم أعضاء الفريق المشترك بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة لإقراره الخطة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة لتنفيذ مشروع المدرسة الرياضية، لما يشكله ذلك من تتويج لجهود الفريق واللجان الفرعية.

وقد بحث الاجتماع الخطوات المطلوبة لوضع الخطة التنفيذية لمشروع المدرسة الرياضية حيز التنفيذ، كما تم استعراض آخر مستجدات إدخال رياضة المصارعة ضمن المناهج النظرية والتطبيقية المدرسية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مختص لتقديم المقترحات اللازمة بشأن فتح المنشآت الرياضية المدرسية أمام الرياضيين، تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين.