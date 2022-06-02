اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من العاهل الأردني

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب العاهل الأردني عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم حفظه الله على مشاعر جلالته الاخوية النبيلة التي تجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً جلالة العاهل الأردني على تطوير وتعزيز هذه العلاقات الطيبة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيق ، متمنياً لجلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة .