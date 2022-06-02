اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يعبّر عن خالص الفخر والاعتزاز بإشادة جلالة الملك المعظم بجهود الوزارة وكافة منتسبيها

محمد بن مسعود - الدمام - عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن خالص الفخر والاعتزاز بتفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالإشادة بالجهود الدؤوبة لوزارة التربية والتعليم وكافة منتسبيها والخطط والبرامج التطويرية، وذلك خلال استقبال جلالته عدداً من رؤساء البرلمانات بالدول العربية المشاركين في مؤتمر إطلاق وثيقة التعليم في العالم العربي المقام في المملكة، مؤكداً أن هذه الإشادة تشكّل وسام فخر على صدور جميع منتسبي الوزارة وتعبّر عن كلّ ما يحظى به التعليم في المملكة من تقدير من جلالته.

وأكد سعادته أنّ خطط الوزارة وبرامجها التطويرية تستهدي بتوجيهات جلالته، وتلقى جميع أوجه الدعم والرعاية والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتصل إلى ما وصلت إليه من مستوى يفخر به الجميع، مؤكداً أن منتسبي الوزارة يعاهدون جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما بأن يحافظوا على المكانة الرفيعة التي وصل إليها التعليم في المملكة ويواصلوا مسيرة التميّز والتقدّم والتطوير، رفعة لشأن بلدنا العزيز، مشيراً إلى أن اختيار المملكة لتنطلق منها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدّها مختصون بالبرلمان العربي وبالتنسيق مع المؤسسات التربوية العريقة، يؤكد المكانة التي وصل إليها التعليم في بلدنا. سائلاً الله تعالى أن يحفظ جلالته ذخراً وعزاً لتستمر مسيرة الإنجازات لمملكة البحرين في عهده الزاهر حفظه الله ورعاه.