اخبار الخليج – سفير البحرين في روما يستقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين والأخوة الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، اليوم، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، حيث تسلم سعادته نسخة من كتابه: «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية»، وذلك بمناسبة زيارته إلى روما.

وخلال اللقاء، أكد سعادة السفير اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتقديرها لجهود مجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإسهاماته المستنيرة في نشر قيم التسامح والاعتدال والسلام، ونبذ التطرف والكراهية، وتوقيعه وقداسة البابا فرنسيس بابا ‏الكنيسة الكاثوليكية على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في فبراير 2019.

من جانبه، أشاد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ومقره أبوظبي، بجهود مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظم في خدمة القضايا العربية والإسلامية، ومبادراتها المتميزة كأنموذج في التسامح والأخوة الإنسانية، وتدعيم السلام والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات.