اخبار الخليج – الدفاع المدني يشارك في الاجتماع التمهيدي للفريق الفني المعني بتحديث السجل الإقليمي للمخاطر

محمد بن مسعود - الدمام - شارك وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة العقيد محمد أحمد الغدير آمر مدرسة الدفاع المدني عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع التمهيدي للفريق الفني المعني بتحديث السجل الإقليمي للمخاطر، والذي يأتي ضمن سلسة من الاجتماعات التي تقام بالتعاون مع المركز الإقليمي لحالات الطوارئ التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة والدعم الفني واللوجستي كمنظومة متكاملة وفق الخطط المعدة لذلك.

وخلال الاجتماع تم مراجعة السجلات السابقة للمخاطر والتفاصيل الفنية والمنهجية العلمية والتسلسل الزمني للحوادث المختلفة التي وقعت منذ فترة السبعينات إلى وقتنا الحالي.