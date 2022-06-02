خطوات تجديد استمارة السيارة عبر أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حددت الإدارة العامة للمرور، خطوات تجديد استمارة السيارة، للمواطنين عبر منصة أبشر. جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تجديد استمارة السيارة، وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها إن خطوات تجديد الاستمارة تشمل: 1- سداد الرسوم 2- سداد المخالفات أخبار قد تهمك 3- الفحص الفني 4- التأمين وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يمكن أيضا تجديد استمارة السيارة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

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