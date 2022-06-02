محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، المعين حديثاً سفيرا لمملكة البحرين لدى المملكة. وتمنى معاليه للشيخ علي آل خليفة التوفيق في مهام عمله الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر “الجبير” يستقبل سفير البحرين لدى المملكة المعين حديثاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.