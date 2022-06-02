اخبار الخليج – 4 مشاريع لانشاء مدارس ضمن خطة الوزارة لـ10 سنوات مقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - صرح عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بأنه طرح مقترحه المرفوع سابقاً المتعلق بالإستعجال في انشاء مدارس بمدينة سلمان على بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال إجتماع المجلس الاعتيادي رقم 19 مبرراً ذلك إلى إفتقار المنطقة للمدراس مما يسبب الضغط على المدارس الأخرى كما أنه مطلب من أهالي المنطقة.
وأشار الدوسري بضرورة إستعجال الجهات المعنية بإنشاء المدرسة الثانوية في مدينة سلمان مشيراً أن مدينة سلمان تعتبر من أحدث المدن الإسكانية وصممت لتكون مدينة نموذجية ولا يمكن أن تبقى طوال هذه المدة بدون مدارس وهذا ما يحتم على الجهات المعنية بسرعة إنجاز هذه الأعمال.
وأضاف الدوسري قائلاً: وردنا خطاب من وزارة التربية والتعليم مؤرخ في 28 أبريل 2022 يفيد بأنه تم إدراج 4 مشاريع انشائية لبناء مدارس جديدة بمدينة سلمان ضمن خطة الوزارة الانشائية للعشر سنوات القادمة وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وأنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتسجيل الإراضي المخصصة لهذه المشاريع، ومن ثم إعتماد الرسومات الهندسية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
مؤكداً في ختام تصريحه الى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على توصية برفع خطاب لرئاسة مجلس الوزراء لطلب إيعاز المعنيين بالاسراع في إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية.
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