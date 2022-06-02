فتح تحقيق لاعتداء طالب على معلم بالطعن - #عاجل

أطلت الاعتداءات على الكادر التعليمي إلى الواجهة من جديد، حيث تعرض معلم في مجمع تعليمي بالصهاليل في محافظة هروب إلى اعتداء من طالب، ما نتج عنه نقله إلى مستوصف الصهاليل أولا، ثم نقله إلى مستشفى صبيا لتلقي العلاج.

وفتحت الجهات المختصة في منطقة جازان، تحقيقا حيال الحادثة، لمعرفة الأسباب ودوافعها، ورفع النتائج اللازمة.

وأكد مصدر طبي لـ«دوت الخليج»، أن مستشفى صبيا استقبل معلما مطعونا في كتفه، من مستوصف الصهاليل بمحافظة هروب، مشيرا إلى أن المعلم تعرض إلى جرح قطعي في كتفه يبلغ من 6 إلى 7 سم، وتم تقديم الخدمة العلاجية له، ووضعه تحت الملاحظة الطبية، وحالته مستقرة.

وطالب العديد من منسوبي التعليم بتوفير الحماية للمعلمين، وتطبيق الإجراءات المختصة حيال الاعتداء عليهم، والحد من ظاهرة الاعتداء ودراستها، قبل تفشيها في المجتمع التعليمي.