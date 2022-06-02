فتح تحقيق لاعتداء طالب على معلم بالطعن - #عاجل

وفتحت الجهات المختصة في منطقة جازان، تحقيقا حيال الحادثة، لمعرفة الأسباب ودوافعها، ورفع النتائج اللازمة.
وأكد مصدر طبي لـ«دوت الخليج»، أن مستشفى صبيا استقبل معلما مطعونا في كتفه، من مستوصف الصهاليل بمحافظة هروب، مشيرا إلى أن المعلم تعرض إلى جرح قطعي في كتفه يبلغ من 6 إلى 7 سم، وتم تقديم الخدمة العلاجية له، ووضعه تحت الملاحظة الطبية، وحالته مستقرة.
وطالب العديد من منسوبي التعليم بتوفير الحماية للمعلمين، وتطبيق الإجراءات المختصة حيال الاعتداء عليهم، والحد من ظاهرة الاعتداء ودراستها، قبل تفشيها في المجتمع التعليمي.
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