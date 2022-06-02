شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيرته الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاترين كولونا.

وهنأ سموه، نظيرته الفرنسية بمناسبة توليها المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع فرنسا لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.