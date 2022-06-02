اخبار الخليج – «الصحة» تعقب على ما نشر حول إصابة أحد نزلاء مركز الاصلاح بمرض «السل»: حالته مستقرة وتخضع للعلاج والعناية الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيبا على ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا إصابة أحد نزلاء مركز الاصلاح والتأهيل بمرض «السل» تؤكد وزارة الصحة والتي تتولى الاشراف على تقديم الخدمات الصحية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل أن حالة النزيل المصاب مستقرة وتخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة، وذلك بعد الفحص والتشخيص المطلوب.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة احترازياً على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام.
وشددت وزارة الصحة على أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي المعالج، وجار العمل والتنسيق للتأكد من سلامة الوضع الصحي لجميع النزلاء.
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