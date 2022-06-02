اخبار الخليج – «الصحة» تعقب على ما نشر حول إصابة أحد نزلاء مركز الاصلاح بمرض «السل»: حالته مستقرة وتخضع للعلاج والعناية الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬متضمنا‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬نزلاء‭ ‬مركز‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بمرض‭ ‬‮«‬السل‮»‬‭ ‬تؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والتي‭ ‬تتولى‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لنزلاء‭ ‬مراكز‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬النزيل‭ ‬المصاب‭ ‬مستقرة‭ ‬وتخضع‭ ‬للعلاج‭ ‬والعناية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفحص‭ ‬والتشخيص‭ ‬المطلوب‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬احترازياً‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬النزلاء‭ ‬المخالطين‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وشددت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬المعالج،‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬لجميع‭ ‬النزلاء‭.‬