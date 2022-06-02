اخبار الخليج – عضو «بلدي الشمالية» شبر الوداعي يعلن بدء أعمال تنفيذ مشروع حديقة باربار الساحلية

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محمد بن مسعود - الدمام - شهد ساحل باربار فعالية نصب اعلان بدء تنفيذ إنشاء مشروع حديقة باربار الساحلية بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلديات المشتركة المهندس شوقية حميدان ورئيس المجلس البلدي في المنطقة الشمالية أحمد محمد الكوهجي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس لمياء يوسف الفضالة ورئيس قسم الانشاءات في إدارة المشاريع لشؤون البلديات المهندس محمد جواد ورئيس قسم المنتزهات والحدائق المهندس حسين الصفار ورئيس نادي باربار الثقافي والرياضي علي حسن ونائب رئيس جمعية باربار الخيرية الاجتماعية سيد عبدالله هاشم الوداعي وعدد من الشخصيات الاجتماعية في باربار و ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ورحب عضو المجلس البلدي في المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الأولى الدكتور سيد شبر ابراهيم الوداعي بالمشاركين في برنامج نصب اعلان البدء في تنفيذ مشروع الحديقة.
وأكد ممثل الدائرة الأولى على أن الاعلان عن البدء في أعمال تنفيذ مشروع حديقة باربار الساحلية يمثل خطوة تاريخية تجسد البعد الاستراتيجي للسياسات الخدمية والتنموية للحكومة في إنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة، جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به أثناء نصب الشركة الوطنية المنفذة للمشروع إعلان البدء بإجراءات تنفيذ مشروع الحديقة.
وقال شبر الوداعي إن الخطوة العملية للبدء بتنفيذ المشروع الأول للحديقة جاءت بعد سلسلة من المقترحات التي تم اعتمادها في اجتماعات المجلس البلدي في المنطقة الشمالية منذ الدور الأول لانعقاد المجلس والتي تم بموجبها تحديد خريطة الطريق للإصرار على المتابعة المتواصلة مع متخذي القرار التنفيذي للتمكن من اعتماد المشروع تحقيقا لمطالب الأهالي في قرية باربار وتلبية لاحتياجات القرى المجاورة في شارع النخيل في توفير موقعا ترفيهيا تستفيد منه الأجيال الحالية والمقبلة للراحة والاستجمام.
وعبر الوداعي عن تقديره العالي لموقف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلديات المشتركة المهندس شوقية حميدان ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس لمياء يوسف الفضالة في دعمهم وتفاعلهم مع مقترحات المجلس البلدي الشمالي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأكيد الحرص على إدراج المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية للوزارة.
وبين الوداعي ان المشروع يقام على أرض ملك للبلدية الشمالية ومخصصة كحديقة وتصنيفها مناطق ترفيهية عامة REC وتبلغ مساحتها 18451 متر مربع تقريبا، وتعد الحديقة من المشاريع المهمة التي تخدم الأهالي في قرية باربار والقرى المجاورة، ونوه ممثل الدائرة الأولى الى أن المشروع يتكون من ثلاثة اقسام ويتمثل القسم الأولى في تشييد حديقة عامة مع مواقف مركبات لزوار الحديقة والقسم الثاني منطقة بركة سباحة عامة والقسم الثالث منطقة رياضية.
وقال أن القسم الأول للحديقة يضم مواقف للمركبات على مساحة تقريبية (2700 متر مربع) وحديقة عامة على مساحة تقريبية (5700 متر مربع ) وتوجد بوابتين رئيسيتين للحديقة واحدة من مواقف المركبات في الجهة الشرقية والبوابة الثانية من طريق 2621 في الجهة الجنوبية للحديقة، كما تضم منطقة العاب متنوعة ومظللة للأطفال وأرضية مطاطية وممشى يمتد على طول الحديقة يحيط بمنطقة مواقف المركبات بمسافة تصل من 400 الى 500 متر وبعرض 4.5 متر، وتضم الحديقة مناطق خضراء واشجار متنوعة ومناطق جلوس مظللة الى جانب العاب رياضية متنوعة وموزعة في الحديقة، وبالإضافة إلى ذلك تضم الحديقة مرافق صحية وخدمات عامة وتوجد بوابتين لدخول وخروج المركبات ويصل عدد مواقف المركبات الى 62 موقفا، يخدم منطقة الحديقة ومنطقة بركة السباحة.
ونوه شبر الوداعي الى أن المنطقة الثانية من المشروع ستكون للمرحلة الثانية من المشروع وهي مخصصة لبركة سباحة عامة بجميع المرافق وبمساحة (5000 متر مربع) وتحتوي على بركة سباحة عامة للكبار وبركة سباحة خاصة للأطفال مع مناطق جلوس ومرافق عامة خدمية، وبين أن القسم الثالث من المشروع مخصص لتشييد منطقة رياضية بمساحة 5000 متر مربع.
واختتم شبر الوداعي تصريحه بالإشارة الى أن المشروع متنزه للترفيه الاجتماعي وهو البقعة المتوفرة من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة قرى شارع النخيل التي يمكن للدولة استثمارها لتشييد الحديقة وذلك يمثل فرصة ذهبية للأهالي في قرى شارع النخيل لامتلاكهم حديقة بمواصفات حديثة وفق المواصفات العالمية للمدينة المستدامة تستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة.
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