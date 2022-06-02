اخبار الخليج – عضو «بلدي الشمالية» شبر الوداعي يعلن بدء أعمال تنفيذ مشروع حديقة باربار الساحلية

محمد بن مسعود - الدمام - شهد‭ ‬ساحل‭ ‬باربار‭ ‬فعالية‭ ‬نصب‭ ‬اعلان‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬إنشاء‭ ‬مشروع‭ ‬حديقة‭ ‬باربار‭ ‬الساحلية‭ ‬بحضور‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬البلديات‭ ‬المشتركة‭ ‬المهندس‭ ‬شوقية‭ ‬حميدان‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندس‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الانشاءات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬المنتزهات‭ ‬والحدائق‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬الصفار‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬باربار‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬هاشم‭ ‬الوداعي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬و‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة،‭ ‬ورحب‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬ابراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬نصب‭ ‬اعلان‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الحديقة‭.‬

وأكد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬حديقة‭ ‬باربار‭ ‬الساحلية‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬تاريخية‭ ‬تجسد‭ ‬البعد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسياسات‭ ‬الخدمية‭ ‬والتنموية‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬أثناء‭ ‬نصب‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المنفذة‭ ‬للمشروع‭ ‬إعلان‭ ‬البدء‭ ‬بإجراءات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الحديقة‭.‬

وقال‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬العملية‭ ‬للبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الأول‭ ‬للحديقة‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لانعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬بموجبها‭ ‬تحديد‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬للإصرار‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬المتواصلة‭ ‬مع‭ ‬متخذي‭ ‬القرار‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬المشروع‭ ‬تحقيقا‭ ‬لمطالب‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬وتلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬القرى‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النخيل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬موقعا‭ ‬ترفيهيا‭ ‬تستفيد‭ ‬منه‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭ ‬للراحة‭ ‬والاستجمام‭.‬

وعبر‭ ‬الوداعي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العالي‭ ‬لموقف‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬ووكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬البلديات‭ ‬المشتركة‭ ‬المهندس‭ ‬شوقية‭ ‬حميدان‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندس‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭ ‬في‭ ‬دعمهم‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬مقترحات‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لتأكيد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬المشروع‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للوزارة‭.‬

وبين‭ ‬الوداعي‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ملك‭ ‬للبلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬ومخصصة‭ ‬كحديقة‭ ‬وتصنيفها‭ ‬مناطق‭ ‬ترفيهية‭ ‬عامة‭ ‬REC‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬18451‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬تقريبا،‭ ‬وتعد‭ ‬الحديقة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة،‭ ‬ونوه‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اقسام‭ ‬ويتمثل‭ ‬القسم‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تشييد‭ ‬حديقة‭ ‬عامة‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬مركبات‭ ‬لزوار‭ ‬الحديقة‭ ‬والقسم‭ ‬الثاني‭ ‬منطقة‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬عامة‭ ‬والقسم‭ ‬الثالث‭ ‬منطقة‭ ‬رياضية‭.‬

وقال‭ ‬أن‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬للحديقة‭ ‬يضم‭ ‬مواقف‭ ‬للمركبات‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقريبية‭ (‬2700‭ ‬متر‭ ‬مربع‭) ‬وحديقة‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقريبية‭ (‬5700‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ )‬‭ ‬وتوجد‭ ‬بوابتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬للحديقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الشرقية‭ ‬والبوابة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬2621‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للحديقة،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬منطقة‭ ‬العاب‭ ‬متنوعة‭ ‬ومظللة‭ ‬للأطفال‭ ‬وأرضية‭ ‬مطاطية‭ ‬وممشى‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحديقة‭ ‬يحيط‭ ‬بمنطقة‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬بمسافة‭ ‬تصل‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬الى‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬وبعرض‭ ‬4‭.‬5‭ ‬متر،‭ ‬وتضم‭ ‬الحديقة‭ ‬مناطق‭ ‬خضراء‭ ‬واشجار‭ ‬متنوعة‭ ‬ومناطق‭ ‬جلوس‭ ‬مظللة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العاب‭ ‬رياضية‭ ‬متنوعة‭ ‬وموزعة‭ ‬في‭ ‬الحديقة،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تضم‭ ‬الحديقة‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬وخدمات‭ ‬عامة‭ ‬وتوجد‭ ‬بوابتين‭ ‬لدخول‭ ‬وخروج‭ ‬المركبات‭ ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬الى‭ ‬62‭ ‬موقفا،‭ ‬يخدم‭ ‬منطقة‭ ‬الحديقة‭ ‬ومنطقة‭ ‬بركة‭ ‬السباحة‭.‬

ونوه‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬ستكون‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬وهي‭ ‬مخصصة‭ ‬لبركة‭ ‬سباحة‭ ‬عامة‭ ‬بجميع‭ ‬المرافق‭ ‬وبمساحة‭ (‬5000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭) ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬عامة‭ ‬للكبار‭ ‬وبركة‭ ‬سباحة‭ ‬خاصة‭ ‬للأطفال‭ ‬مع‭ ‬مناطق‭ ‬جلوس‭ ‬ومرافق‭ ‬عامة‭ ‬خدمية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬القسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬مخصص‭ ‬لتشييد‭ ‬منطقة‭ ‬رياضية‭ ‬بمساحة‭ ‬5000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

واختتم‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬تصريحه‭ ‬بالإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬متنزه‭ ‬للترفيه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وهو‭ ‬البقعة‭ ‬المتوفرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قرى‭ ‬شارع‭ ‬النخيل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للدولة‭ ‬استثمارها‭ ‬لتشييد‭ ‬الحديقة‭ ‬وذلك‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للأهالي‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬شارع‭ ‬النخيل‭ ‬لامتلاكهم‭ ‬حديقة‭ ‬بمواصفات‭ ‬حديثة‭ ‬وفق‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬للمدينة‭ ‬المستدامة‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭.‬