محمد بن مسعود - الدمام - في زيارته لمديرية حصوين.. قائد الشرطة العسكرية بالمهرة يشيد بنتائج الحملة ضد المخدرات

استقبل مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، برفقته قادة وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بحضور عدد من المشائخ وأعضاء اللجان الشعبية بالمديرية، العميد محسن مرصع قائد قوات الشرطة العسكرية فرع/المهرة، الذي وصل إلى المديرية عصر اليوم الخميس.

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وعبر مدير عام مديرية حصوين باسمه ونيابة عن كافة أبناء المديرية، عن شكرهم وتقديرهم للعميد محسن مرصع وإسناده للحملة وتعزيز أمن المديرية في ضبط وتعقب المطلوبين في قضايا المخدرات.

وأشاد الأسد بالدور المحوري لقوات الشرطة العسكرية، في إنجاح الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بالمديرية، جنباً إلى جنب مع زملائهم من قوات الأمن الخاصة وأمن المديرية، مثمناً دعم قيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ومدير عام شرطة المحافظة العميد مفتي صموده ونائبه العقيد أحمد رعفيت.

من جانبه أوضح العميد محسن مرصع، أن الشرطة العسكرية بالمهرة بكافة منتسبيها ضباطاً وأفراداً، لن يتوانوا عن أداء مهامهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً أن مشاركة قوات الشرطة العسكرية في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بمديرية حصوين، ينطلق من إيماننا بواجباتنا الوطنية، والتصدي بكل قوة للخارحين عن النظام والقانون في مختلف مديريات المحافظة، وقال: سنكون دائماً إلى جانب كل أبناء المهرة الشرفاء المخلصين، وأن أبناء مديرية حصوين ضربوا أروع الأمثلة في تلاحمهم وتعاونهم لما فيه مصلحة مجتمعهم وأبنائهم سلطة ً ووجهاء وشباباً.

وكان مدير أمن مديرية حصوين العقيد علي مصلح الجماعي أطلع قائد قوات الشرطة العسكرية بالمحافظة على النتائج التي حققتها الحملة منذ اليوم الأول لانطلاقها، والتي أفضت للقبض على عدد كبير من المتورطين في قضايا ترويج وتعاطي المخدرات خصوصاً الشبو، مشيراً إلى أن العملية لاتزال متواصلة في ملاحقة وتتبع المطلوبين منهم.