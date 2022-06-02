محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس منطقة القصيم اجتماعها الدوري برئاسة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي اليوم لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها . وتم خلال الاجتماع دراسة المشاريع المقترحة لأمانة المنطقة وشؤون الإسكان وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية و وحدة أعمال المياه ، وكذلك دراسة طلبات الموافقة على تنمية عدد من التجمعات السكانية . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المرافق العامة بمجلس منطقة القصيم تعقد اجتماعها الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.