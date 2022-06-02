اخبار دوليه – موجة غضب في الكويت من تغريدة للسفارة الأميركية تدعم «المثلية»

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت‭ ‬تهنئة‭ ‬نشرتها‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬عبر‭ ‬حسابيها‭ ‬في‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬وتويتر‭ ‬وتتعلق‭ ‬بــ«دعم‭ ‬المثلية‮»‬‭ ‬موجة‭ ‬غضب‭ ‬واسعة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرأي‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬علق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الخبر‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والدينية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الكويتي،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالتحرك‭ ‬لضبط‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭.‬

نيابياً،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬أقل‭ ‬استياء‭ ‬جراء‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية،‭ ‬حيث‭ ‬عكست‭ ‬تصريحات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬حالة‭ ‬غضب‭ ‬عارم‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬وبلغت‭ ‬حد‭ ‬مطالبة‭ ‬السفارة‭ ‬بالاعتذار‭ ‬لكونها‭ ‬تجاوزت‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الديبلوماسية‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬قوانين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الكندري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬منشورات‭ ‬تدعم‭ ‬المثلية‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬مخالف‭ ‬للمادة‭ ‬41‭ ‬فقرة‭ ‬1‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الديبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تلزمها‭ ‬باحترام‭ ‬قوانين‭ ‬الدولة‭ ‬المستقبلة‭ ‬لها‭ ‬وأنظمتها،‭ ‬وعليها‭ ‬حذف‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬والاعتذار،‭ ‬وعلى‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬استدعاء‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬وتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬له‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬أسامة‭ ‬الشاهين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬احترام‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬للكويت‭ ‬ودينها‭ ‬الرسمي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬مرفوض،‭ ‬وخروج‭ ‬‮«‬متكرر‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬العمل‭ ‬الدبيلوماسي،‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مسؤولية‭ ‬وقفه‭ ‬وضبطه‭.‬تغيير‭ ‬‮«‬أسماء‮»‬‭ ‬الأشياء‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬حقيقتها‭!‬‮»‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬المطر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وخرقها‭ ‬للمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬بمحاولة‭ ‬فرضها‭ ‬لسلوكيات‭ ‬شاذة‭ ‬يرفضها‭ ‬المجتمع‭ ‬الكويتي‭ ‬المسلم‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تجاهها‭ ‬تمنع‭ ‬تكرار‭ ‬تلك‭ ‬الاستفزازات‭ ‬المرفوضة‭ ‬شعبياً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬أسامة‭ ‬المناور‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬وردت‭ ‬فقرة‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬ڤيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الديبلوماسية‭ ‬1961‭ ‬وتفيد‭ ‬بأن‭ ‬على‭ ‬السفارات‭ ‬احترام‭ ‬قوانين‭ ‬الدول‭ ‬المضيفة‭ ‬وأنشطتها،‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬بأن‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركيّة‭ ‬تجهلها‭.. ‬‏لذلك‭ ‬ننتظر‭ ‬تحرّك‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ترويج‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركيّة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬للشذوذ‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬للتواصل‭ ‬الإجتماعي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الحويلة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬لإنكار‭ ‬الترويج‭ ‬للمثلية،‭ ‬أجلكم‭ ‬الله،‭ ‬واجب‭ ‬شرعي‭ ‬وأخلاقي‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الديبلوماسي‭ ‬له‭ ‬قواعد‭ ‬وأصول‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬خرقها،‭ ‬واحترام‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬ودين‭ ‬الدولة‭ ‬أساس‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬والأصول،‭ ‬لذلك‭ ‬على‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وبالأخص‭ ‬الأميركية‭ ‬احترامها،‭ ‬وعلى‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬ضبط‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬مهند‭ ‬الساير‭: ‬إن‭ ‬‮«‬تهاون‭ ‬خارجيتنا‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬ترويجها‭ ‬ودعمها‭ ‬للمثلية‭ ‬بما‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬قيمنا‭ ‬وقوانيننا‭ ‬هو‭ ‬قبول‭ ‬لتلك‭ ‬التجاوزات‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬‏عبدالعزيز‭ ‬الصقعبي‭: ‬‮«‬تمارس‭ ‬بعض‭ ‬السفارات‭ ‬الغربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الأميركية‭ ‬أدواراً‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬فرض‭ ‬أجنداتها‭ ‬المنافية‭ ‬للفطرة‭ ‬ولقيم‭ ‬المجتمع‭ ‬وثوابته‮»‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بـ«عدم‭ ‬السماح‭ ‬بهذه‭ ‬الممارسات‭ ‬العبثية،‭ ‬فاحترام‭ ‬قيمنا‭ ‬واجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬السفارات،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬العمل‭ ‬الديبلوماسي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬تدعم‭ ‬‮«‬المثلية‮»‬‭ ‬أرفقتها‭ ‬بمقتطف‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬حول‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم‮»‬‭.‬