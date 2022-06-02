اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬اليوم‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬ألون‭ ‬أوشبيز،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب،‭ ‬وتأكيد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬آيتان‭ ‬نائي،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

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