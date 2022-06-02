اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، اليوم بمقر الوزارة، سعادة السفير ألون أوشبيز، مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها إلى مستويات أرحب، وتأكيد الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، هذا إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السيد خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، وسعادة السيد آيتان نائي، سفير دولة إسرائيل لدى المملكة.
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