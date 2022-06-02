اخبار الخليج – «الإسكان» تطمئن على قاطني الشقة المتأثرة في مجمع 815 بمدينة عيسى وتعرض تقديم المساعدة اللازمة لإخلاءها

محمد بن مسعود - الدمام - قامت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وفور‭ ‬تلقيها‭ ‬نبأ‭ ‬سقوط‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬المؤقتة‭ ‬بمجمع‭ ‬815‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالمواطن‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬القاطنين‭ ‬بالشقة،‭ ‬وعرضت‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإخلاء‭ ‬الشقة‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭. ‬

كما‭ ‬وتعد‭ ‬الشقة‭ ‬المذكورة‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬شرعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إخلاءها‭ ‬بمجمع‭ ‬815‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬إخلاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬عمارات‭ ‬الشقق‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات،‭ ‬والتي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬بناؤها‭ ‬الى‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬حالة‭ ‬الشقق‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬قاطنيها،‭ ‬وقد‭ ‬استجابت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬قاطني‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭ ‬بالفعل،‭ ‬بعد‭ ‬تجاوبهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لهم‭. ‬

وتأتي‭ ‬خطة‭ ‬الاخلاءات‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬سابقاً‭ ‬نظراً‭ ‬للتقييم‭ ‬الفني‭ ‬لتلك‭ ‬العمارات‭ ‬الذي‭ ‬اثبت‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬أعمال‭ ‬صيانتها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬وضعت‭ ‬الوزارة‭ ‬برنامج‭ ‬متسارع‭ ‬لهدم‭ ‬تلك‭ ‬العمارات‭ ‬وإنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬شريط‭ ‬العمارات‭ ‬السكنية‭ ‬وفق‭ ‬تصاميم‭ ‬الجيل‭ ‬السابع‭ ‬المطور،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬7000‭ ‬وحده‭ ‬سكنية‭ ‬تتوفر‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للأسر،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العصرية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستوفر‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭ ‬حال‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬قد‭ ‬خاطبت‭ ‬المواطن‭ ‬المعني‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬القاطنين‭ ‬المقرر‭ ‬إخلائهم‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬المذكورة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬تقدر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬تجاوب‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬مع‭ ‬القرار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬بسيط‭ ‬جداً‭ ‬رفض‭ ‬الإخلاء‭ ‬وتمسك‭ ‬بالسكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشقق‭. ‬

وإذ‭ ‬تؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمحاولات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬لإخلاء‭ ‬الشقق‭ ‬كان‭ ‬لتجنب‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬القاطنين،‭ ‬وتهيب‭ ‬بمن‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬قاطني‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحلول‭ ‬والبدائل‭ ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬الوزارة‭ ‬لقاطني‭ ‬تلك‭ ‬الشقق‭.‬