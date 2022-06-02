اخبار الخليج – «الإسكان» تطمئن على قاطني الشقة المتأثرة في مجمع 815 بمدينة عيسى وتعرض تقديم المساعدة اللازمة لإخلاءها

محمد بن مسعود - الدمام - قامت وزارة الإسكان وفور تلقيها نبأ سقوط جزء من سقف إحدى الشقق المؤقتة بمجمع 815 بمدينة عيسى بالاتصال بالمواطن للاطمئنان على القاطنين بالشقة، وعرضت تقديم المساعدة اللازمة لإخلاء الشقة حفاظاً على سلامتهم.
كما وتعد الشقة المذكورة إحدى الشقق المؤقتة التي شرعت وزارة الإسكان في إجراءات إخلاءها بمجمع 815 بمدينة عيسى، وذلك ضمن خطة إخلاء عدد من مشاريع عمارات الشقق المؤقتة في عدد من المحافظات، والتي يعود تاريخ بناؤها الى ثمانينات القرن الماضي، حيث تشكل حالة الشقق في الوضع الراهن خطراً على سلامة قاطنيها، وقد استجابت الغالبية العظمى من قاطني تلك الشقق بالفعل، بعد تجاوبهم في الاستفادة من الحلول البديلة التي وفرتها الحكومة لهم.
وتأتي خطة الاخلاءات كما ذكرت الوزارة سابقاً نظراً للتقييم الفني لتلك العمارات الذي اثبت عدم جدوى أعمال صيانتها، وبالتالي وضعت الوزارة برنامج متسارع لهدم تلك العمارات وإنشاء مشاريع شريط العمارات السكنية وفق تصاميم الجيل السابع المطور، والتي توفر ما يزيد عن 7000 وحده سكنية تتوفر بها كافة الاحتياجات الأساسية للأسر، الى جانب المرافق والخدمات العصرية، وبالتالي ستوفر تلك الشقق حال تنفيذها في تلك المواقع آلاف الطلبات الإسكانية.
يذكر أن وزارة الإسكان قد خاطبت المواطن المعني من ضمن القاطنين المقرر إخلائهم من الشقق المذكورة، وذلك قبل مدة تقدر بثلاثة أشهر، وبالرغم من تجاوب الغالبية العظمى مع القرار إلا أن عدد بسيط جداً رفض الإخلاء وتمسك بالسكن في هذه الشقق.
وإذ تؤكد وزارة الإسكان أن جميع الإجراءات والمحاولات التي قامت بها منذ سنوات لإخلاء الشقق كان لتجنب مثل تلك الحوادث والحفاظ على سلامة القاطنين، وتهيب بمن تبقى من قاطني تلك الشقق الى مزيد من التعاون في هذا الشأن لاسيما في ظل الحلول والبدائل المرنة التي وفرتها الوزارة لقاطني تلك الشقق.
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