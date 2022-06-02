“الصحة” تجهز 25 مستشفى خلال موسم الحج ورفع السعة السريرية لـ 5 آلاف سرير بمكة والمدينة

محمد بن مسعود - الدمام - جهّزت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام؛ 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5000 سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

ويشارك خلال الحج ممارسون صحيون مؤهلون في تقديم الرعاية الصحية للحجاج، فيما أعدت وزارة الصحة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف كما جهّزت 180 سيارة إسعاف، وهيأت 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.

يأتي ذلك الاستعداد الصحي لموسم الحج؛ استجابة لاهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على توفير أفضل الرعاية الصحية لضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.